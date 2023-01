Addio a Gina Lollobrigida: la Bersagliera è morta a 95 anni

Il cinema piange una grande attrice italiana: si è spenta oggi, a Roma, all'età di 95 anni Gina Lollobrigida portando via con sé un pezzo di storia della settima arte. Nata a Subiaco il 4 luglio del 1927 la Lollo è stata protagonista di film indimenticabili, da “Pane, amore e fantasia” a “La donna più bella del mondo”. A settembre era stata operata per la frattura di un femore. Già quattro anni fa la Bersagliera, come affettuosamente era chiamata dai suoi fan, era finita in ospedale proprio per un incidente domestico. A dare il triste annuncio sono stati il figlio Milko e suo nipote Dimitri. “La Bersagliera ci ha lasciato” scrivono in una nota chiedendo “in questo momento di grande dolore, il massimo rispetto da parte dei media”.



Gina Lollobrigida è stata una delle attrici più importanti della sua generazione. Nella sua lunga carriera ha portato a casa sette David di Donatello oltre ad un Golden Globe per il film Torna a settembre con Rock Hudson, e due Nastri d'argento. Insieme a Sophia Loren, tra le prime a commentare la morte dell'attrice, ha contribuito a creare l'immagine della diva italiana che da sex symbol si è saputa trasformare in star internazionale. “Sono profondamente scossa e addolorata” ha detto Sophia Loren.



Una carriera lunghissima quella della Lollo, iniziata poco più che adolescente nei fotoromanzi e terminata con alcuni film televisivi negli anni Ottanta e Novanta tra cui la ripresa de La romana di Alberto Moravia in una miniserie di Patroni Griffi. È stata nominata Cavaliere della Repubblica e nell'ottobre 1996 Accademica onoraria dell'antica Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. E nel '99 Ambasciatrice di buona volontà dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. Nel 2016 un David speciale alla carriera le è stato consegnato dal presidente Mattarella. E nel 2018 la stella sulla Walk of Fame di Los Angeles.