Agricoltori in protesta oggi a Pavia. Meloni: fondi al comparto agricolo fino a 8 miliardi

Intanto ieri la premier Giorgia Meloni ha annunciato che i fondi del Pnrr per il comparto agricolo passano da cinque a otto miliardi. Mentre nei giorni scorsi si trovava a Bruxelles per il Consiglio europeo, la città belga era stata paralizzata dai veicoli agricoli in protesta proprio davanti la sede del Parlamento. La Meloni in quell’occasione aveva ribadito come la politica agricola dell'Unione andasse cambiata. Mentre nei giorni scorsi si trovava a Bruxelles per il Consiglio europeo, la città belga era stata paralizzata dai veicoli agricoli in protesta proprio davanti la sede del Parlamento. La Meloni in quell’occasione aveva ribadito come la politica agricola dell'Unione andasse cambiata.

Il leader della rivolta degli agricoltori Danilo Calvani, riferendosi alla protesta annunciata nei giorni scorsi a Roma, all’Ansa dichiara chee che il luogo è ancora da concordare con le forze dell’ordine. “La data non sarà 'il', ma 'dal' – precisa –Le proteste intanto continuano in tutta Italia, da Nord a Sud, ha aggiunto, e sono previste per quasi tutta la settimana”.