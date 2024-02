Calcio: sorridono Milan e Bologna. Questa sera il big match Inter-Juventus

La squadra di Thiago Motta batte 4-2 il Sassuolo, incassa la prima vittoria del 2024 e aggancia momentaneamente l’Atalanta a 36 punti in zona Champions, in attesa del match di oggi contro la Lazio.

Al Dall’Ara vanno in scena gol e un bello spettacolo. Dopo 13 minuti dal fischio d’inizio ci pensa Thorstvedt a sblocca il match approfittando di un errore di Skorupski, poi i rossoblù pareggiano grazie a un autogol di Viti al 24′ e Volpato dopo 10 minuti riporta avanti gli ospiti con una magia di sinistro. Ma il Bologna non molla e nella ripresa si innesca la reazione dei padroni di casa che, complici anche i cambi azzeccati, tornano padroni del proprio destino e ribaltano il match con le reti di Fabbian (73′), Ferguson (83′) e Saelemaekers.

Anche il Milan batte 3-2 in rimonta il Frosinone. Gli uomini di Pioli consolidano così il terzo posto in classifica, portandosi almeno per una notte, a -4 dalla Juve e a -5 dall’Inter. Come a Udine due settimane fa, i rossoneri sbloccano il match, si fanno rimontare, ma nei minuti finali mettono in atto la contro-rimonta vincente. Un match davvero gustoso quello dello Stirpe, che si sblocca al minuto 17 grazie ad un colpo di testa di Giroud su assist di Leao. Il portoghese, però, qualche minuto dopo regala un rigore ai ciociari con un tocco di braccio e dal dischetto Soulé non sbaglia. Al 65′ arriva il sorpasso del Frosinone grazie alla rete di Mazzitelli. Quando i giochi sembrano chiusi, arriva al 72′ il tuffo di testa Gabbia che sigla il 2-2, poi Jovic entrato pochi secondi prima gela Turati dopo un rimpallo con Valeri.

Finiscono a reti inviolate gli altri due anticipi del sabato tra Empoli Genoa e Udinese Monza. Oggi il lunch match è Torino Salernitana. Alle 15 Napoli Verona, alle 18 Atalanta Lazio.

Alle 20:45 il big match Inter Juventus decisivo per il primato in classifica. Inzaghi e Allegri non si sbilanciano e cercano di sminuire l’evento, ma il match di questa sera appare fondamentale se non a livello di punti, almeno dal punto di vista psicologico. Di fronte si troveranno infatti la prima in classifica contro la seconda. In palio un allungo ( con una partita in meno per l’Inter), oppure tutto invariato, con la terza incomoda, ovvero il Milan, che potrebbe più che sperare.

Le formazioni: in casa Inter Darmian sembra favorito su Dumfries nell’unico vero ballottaggio, ossia quello per la fascia destra.

Per la Juve: Rabiot e Chiesa sono recuperati, ma solo il francese ha la certezza di partire dal 1′. Davanti Yildiz sembra in vantaggio per giocare accanto a Vlahovic. Alcaraz è stato convocato.