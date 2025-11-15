Alberto Trentini, la madre non le manda a dire: “Il governo italiano si è speso troppo poco”
Nonostante i contatti con le istituzioni, Colusso ha raccontato di aver ricevuto solo tre telefonate dalla premier Giorgia Meloni e due incontri con il sottosegretario Alfredo Mantovano. La madre di Trentini ha sottolineato di aver mantenuto un dialogo costante con le autorità, inclusi i rappresentanti italiani in Venezuela, ma ha anche evidenziato come le comunicazioni siano state insufficienti. “In 12 mesi, ho avuto tre telefonate dalla premier e due incontri con Mantovano. Abbiamo sempre avuto il sostegno dell'inviato speciale per gli italiani in Venezuela”, ha detto, lamentando però il fatto che il governo non fosse intervenuto in modo più incisivo.“Ci è stato chiesto di tacere per proteggere mio figlio. Abbiamo rispettato questa richiesta, ma dopo un anno di attesa, con il nostro benestare, è stata presentata un'interrogazione parlamentare”, ha spiegato Armanda Colusso. Ora, dopo dodici mesi di silenzio, la donna ha espresso la sua frustrazione per la mancanza di risultati concreti. “Sono qui per esprimere indignazione. Dopo un anno, non è stato fatto ciò che doveva essere fatto. La pazienza è finita“, ha dichiarato, evidenziando il crescente disappunto nei confronti della gestione della situazione.