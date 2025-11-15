Fiamme nel parcheggio, camper distrutto. Si teme il dolo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Attimi di paura a Cogollo del Cengio nella serata di oggi, sabato 15 novembre, quando alcuni residenti hanno dato l’allarme per un rogo che ha completamente annientato un camper.

L’incendio sarebbe divampato attorno alle 21, avvolgendo rapidamente il mezzo mansardato, posteggiato a pochi metri dal Bocciodromo del paese, in Via Mameli. Secondo un’iniziale ricostruzione, proprio alla chiusura della struttura ricreativa avvenuta poco prima, nessuno dei volontari in servizio avrebbe notato qualcosa di anomalo. Solo un vicino, uscendo dall’abitazione, avrebbe poi notato le fiamme e allertato di conseguenza i Vigili del Fuoco, giunti dal distaccamento di Schio con due mezzi. Immediato lo spegnimento delle fiamme mentre sarebbe ancora in corso la bonifica dell’ autocaravan andato comunque irrimediabilmente distrutto: sul posto anche i Carabinieri. Ancora in corso di valutazione le cause del rogo, anche se non verrebbe esclusa l’origine dolosa.

Notizia in aggiornamento