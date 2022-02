Arrestato in Spagna il cugino di Saman Abbas, 18enne pachistana scomparsa ad aprile

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ancora un tassello si aggiunge alle indagini per la morte di Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa da Novellara il 30 aprile del 2021. In Spagna è stato arrestato Nomanhulaq Nonamhulaq, cugino della ragazza che era latitante e indagato per l’omicidio della ragazza.

Il 35enne è finito in manette alla periferia di Barcellona, fermato dalla polizia spagnola grazie alle informazioni condivise con la Procura della Repubblica di Reggio Emilia e con le forze dell’ordine italiane. Nonamhulaq è ritenuto corresponsabile per il sequestro, l’omicidio e l’occultamento di cadavere della giovane pakistana, punita dalla famiglia perchè si sarebbe opposta ad un matrimonio combinato. Ancora latitanti i genitori di Saman, le cui ricerche si sono spostate in Pakistan.

A peggiorare la posizione istruttoria del ragazzo c’è il video del 29 aprile, in cui si vede Nonamhulaq insieme all’altro cugino di Saman ed allo zio intenti ad uscire dal casolare, dove secondo gli inquirenti sarebbe avvenuto l’omicidio della ragazza e l’occultamento del corpo, con i mano attrezzi da lavoro tra cui una pala ed un piede di porco. Secondo gli investigatori, i tre in quel momento stavano andando a scavare la tomba della ragazza che sarebbe stata uccisa il giorno dopo. Il corpo di Saman Abbas ancora non è stato trovato.