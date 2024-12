Attentato Magdeburgo, la Germania indaga sull’allerta sottovalutata [esteri – cronaca]

Sono 5 le vittime dell’attentato ai mercatini di Natale di Magdeburgo, quattro donne di 45, 52, 67 e 75 anni e un bambino di nove anni, 200 i feriti. E mentre continuano le indagini, la ministra degli Interni tedesca, Nancy Faeser, ha annunciato l’avvio di indagini sulle segnalazioni inoltrate in passato alle autorità tedesche riguardo la pericolosità del presunto autore della strage: “Le autorità investigative chiariranno tutti i retroscena. Esamineremo con attenzione anche quali indizi ci fossero in passato e come siano stati trattati”, ha detto la socialdemocratica parlando alla Bild am Sonntag.

La polizia tedesca infatti l’anno scorso mise a punto una “valutazione del rischio” contro Taleb Jawad Al Abdulmohsen, il killer di origini magrebine, concludendo però che non era un “pericolo particolare”. Lo riporta Die Welt sottolineando come lo psichiatra saudita sembrava inoltre in conflitto permanente con l’amministrazione e la giustizia tedesca. Proprio il giorno prima dell’attentato l’aggressore non si era presentato in tribunale a Berlino, dove era processato per aver provocato una scenata in un commissariato di polizia che non aveva voluto registrare una delle sue denunce. Sono in tanti quindi a chiedere al governo di Olaf Scholz perché siano stati ignorati tutti gli avvertimenti sull’attentatore.

Un anno fa dai servizi sauditi era arrivato un warning ai colleghi tedeschi sull’attentatore: “Esiste una strada verso la giustizia in Germania senza far saltare in arai un’ambasciata tedesca o sgozzare a caso i cittadini tedeschi? E’ da gennaio 2019 che cerco questa strada pacifica e non l’ho trovata”, scriveva ad agosto su X lo psichiatra, che faceva paura anche nella comunità saudita esiliata in Germania. Intanto, alla commemorazione per le vittime dell’attentato, nella serata di sabato nel centro del capoluogo della Sassonia Anhalt, sono comparsi alcuni slogan di estrema destra, secondo quanto riportano i media tedeschi. Secondo la polizia, oltre 2mila persone sii sono radunate nella piazza centrale e le forze dell’ordine hanno parlato di alcune tensioni, con l’avvio di procedimenti penali per fare chiarezza.

Il 50enne saudita è accusato di omicidio plurimo e tentato omicidio plurimo. L’uomo è stato portato davanti al giudice del tribunale di Magdeburgo, che ne ha disposto la custodia cautelare. Si trova ora in carcere.