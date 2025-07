MotoGp, Marquez vince a Sachsenring. Secondo il fratello Alex, terzo Bagnaia

Ancora una volta alle sue spalle è arrivato suo fratello Alex malgrado il recente intervento alla mano sinistra che si è fratturato aa Assen. Bagnaia arriva terzo. Bezzecchi e Di Giannantonio si sono autoeliminati da una corsa che poteva portarli sul podio. Di Giannantonio al diciottesimo passaggio, tre giri dopo il romagnolo. Bezzecchi partiva dalla seconda casella e aveva azzeccato la partenza correndo sull’onda del secondo posto conquistato ieri nella gara sprint. Di Giannantonio venerdì aveva firmato il nuovo record del circuito, rifilando quattro decimi a Marc Marquez.

Le parole di Pecco Bagnaia, che ai microfoni di Sky Sport, commenta il 3° posto al Sachsenring: “La Sprint rimane fissa nella mia mente, sul bagnato dobbiamo migliorare. In gara sono partito bene, per il resto è stata simile a tante altre di quest'anno. Bisogna riuscire a fare un passo avanti perché finire tutte le gare 3° non mi piace. Devo guardare positivo e sono abbastanza contento del risultato perché non puoi mai sapere cosa accade partendo 10°”.

Sul bagnato dobbiamo migliorare. Anche a Le Mans la prestazione era stata simile, avevo faticato molto con il grip dietro. Oggi è un altro giorno, siamo riusciti a partire molto bene e mi sono liberato di molti piloti subito. Ho avuto una buonissima reazione al semaforo che mi ha aiutato. Oggi era veramente dura. Con il davanti si rischiava tanto in diverse curve, purtroppo non si riusciva a fare lo stesso ritmo del venerdì e ho faticato un po'. La gara è stata simile a tante altre di quest'anno, a parte che partivo 10°. Ero lì, mi sono avvicinato a 0.5, poi ho lasciato andare. Più o meno è la stessa gara. Non importa troppo da dove parto ma bisogna riuscire a fare un passo avanti perché finire tutte le gare 3° non mi piace". Alla domanda se questo risultato mitiga un po' la preoccupazione dopo la Sprint di ieri, Pecco risponde di no e che la gara di ieri rimane fissa lì.

di diciotto piloti schierati su una griglia di 22. Ieri la lista dei partenti aveva perso Vinales in qualifica e Morbidelli in gara; Bastianini non aveva nemmeno raggiunto la Germania a causa di un attacco di appendicite, Chantra è stato oprato al ginocchio quattro giorni prima. Oggi sono finiti nella ghiaia, oltre ai due italiani, anche Ogura, Acosta, Zarco, MirOliveira, Acosta e Savadori. Il prossimo weekend c'è il GP della Repubblica Ceca a Brno.