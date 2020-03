Autocertificazione, cambia ancora il modulo. Gabrielli: ci adeguiamo alla normativa

Lo ha detto il capo della Polizia, Franco Gabrielli. Su questo, ha spiegato, “sono state fatte ironie, ma cambiano le disposizioni e noi dobbiamo aggiornare il modulo, anche per rispondere ai quesiti che arrivano dai cittadini. Gabrielli ha poi aggiunto: “La stragrande maggioranza è rispettosa dei divieti, ma c’è un’altra parte che forse non è consapevole dei rischi o è allergica ai divieti e si comporta in maniera negativa”.

Ma cosa cambia con il nuovo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale? Si passa dalla sanzione penale a quella amministrativa. Per chi è sorpreso a violare le prescrizioni anti-contagio, scatta una multa che va da 400 a 3000 euro; sanzioni aumentate di un terzo se «mediante l’utilizzo di un veicolo». Restano in vigore, invece, le gravi sanzioni penali per chi fosse positivo al tampone e abbia violato coscientemente la quarantena. Il reato è serio: procurata epidemia colposa. Si rischia da 3 a 12 anni di carcere.

Che cosa accade invece per tutti quelli che sono stati denunciati finora? Dai dati ultimi del ministero dell’Interno, sono ben 115.138 i denunciati, a fronte di oltre due milioni di controlli. Ebbene, anche per le vecchie denunce si passa alla sanzione amministrativa. I «furbetti» della passeggiatina dovranno pagare una multa di 200 euro, metà della sanzione minima.