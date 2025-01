“Posti auto riservati agli amministratori”: la Polizia multa il Comune

Non saranno i 430 euro a cambiare le sorti del bilancio comunale, ma la sanzione comminata dalla Polizia Stradale al Comune di Cogollo del Cengio, sta comunque animando il dibattito in paese. Una multa arrivata in quanto due stalli dei non molti a disposizione nella centralissima Piazza Libertà, sarebbero stati da tempo riservati ai soli amministratori: con tanto di indicazione nella segnaletica verticale.

Circostanza, questa, non prevista dalla vigente normativa se non per alcune categorie: non quella degli amministratori comunali, che per anni si sarebbero comunque regalati un “benefit” non previsto, vietando la sosta agli altri veicoli. Fino alla segnalazione di alcuni privati cittadini, raccolta dalle forze dell’ordine sino al verbale poi recapitato direttamente all’ente che sulla piazza “incriminata” si affaccia. Non l’unica anomalia in paese, stando ai segnalatori: dalla carenza di posteggi per disabili, a barriere di protezione rimosse con pregiudizio per l’incolumità soprattutto dei pedoni, sino alla pavimentazione – ancora una volta della piazza principale del paese – gravemente compromessa e quindi pericolosa. Buche e punti sconnessi proprio laddove si concentra maggiormente la vita della comunità ai piedi del Cengio, tra scuole, poste e appunto uffici comunali. Annotazioni che non in tutti i casi porteranno a sanzioni, ma che sicuramente – questo l’auspicio – attendono l’interessamento delle istituzioni locali per ridare decoro e sicurezza. Almeno in centro paese.