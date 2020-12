Bollettino Covid-19: in calo i contagi, ma crescono i decessi

, a fronte di 128.740 tamponi.. Il tasso di positività è in calo all’8,7%. Diminuiscono leggermente anche le terapie intensive (-16) e i ricoveri ordinari (-270). L’unica Regione a zero contagi è la Valle d’Aosta.

Intanto è atteso nella notte l’arrivo delle scorte di circa 470mila dosi del vaccino Pfizer che arriveranno a bordo di sei aerei, che atterreranno in altrettanti diversi aeroporti italiani, tra cui quelli di Milano e Roma. Mentre continua a far discutere l’ordine di 30 milioni di dosi da parte della Germania alla Biotech al di fuori del contratto siglato con l’Ue.

In Italia invece politica e istituzioni discutono sull’obbligo di vaccinazione per medici e personale sanitario. L’obbligatorietà del vaccino potrebbe essere inserire come prerequisito nel contratto di alcune categorie di dipendenti pubblici, come medici, infermieri e insegnanti, lavoratori tra i più esposti al rischio contagio.

Ipotesi dell’ obbligatorietà anche per mansioni che prevedono il contatto con il pubblico allo sportello. L’idea del governo sarebbe comunque quella di non andare allo scontro con i sindacati

E poi un’altra idea al vaglio è quella della patente di immunità (un documento o una app), che consentirebbe solo a chi è vaccinato di svolgere alcune attività quotidiane, come ad esempio viaggiare su treni e aerei.

Intanto c’è un nuovo focolaio in una casa di riposo nel Barese, 39 positivi. La struttura si trova nel quartiere San Pietro Piturno di Putignano. “La diffusione del covid-19 nella residenza per anziani è stata accertata in questi giorni”, ha fatto sapere il sindaco Luciana Laera. Al momento, “il contagio è circoscritto alla casa di riposo, gli ospiti sono adeguatamente assistiti, la struttura è sotto controllo e, in affiancamento al direttore sanitario Domenico Valentini, è stato nominato un coordinamento sanitario”.

I dati delle Regioni:

Veneto: i nuovi contagi sono 2.655 per un totale di 246.089 da inizio della pandemia, mentre i morti sono 191 (ma il dato si riferisce anche a decessi dei giorni scorsi non registrati fino ad oggi) per un totale di 6.298.

Lazio: i casi emersi nelle ultime 24 ore sono 1.218. Da ieri sono stati registrati altri 54 morti, mentre i guariti sono stati 2.549. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 81.636, i decessi 3.630 e il totale dei casi esaminati è pari a 159.951.

Sicilia: sono 995 i nuovi casi Covid, in forte aumento rispetto a ieri quando erano 650. Sono 2.352 i deceduti, 26 in più.

Emilia-Romagna: sono 894 i casi di positività delle ultime ore a fronte di 1.216.598 tamponi

Lombardia: 843 i contagi e 49 morti, che portano il totale a 24.958 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di covid-19.

Piemonte: i dati parlano di 840 nuovi contagi da Coronavirus. Da ieri sono stati registrati altri 56 morti.

Puglia: sono 749 i contagiati.

Friuli Venezia Giulia: sono stati rilevati 685 nuovi contagi su 8.294. I decessi sono invece 14, a cui si aggiungono altri 7 verificatisi nei giorni precedenti (dal 7/12 al 26/12). I ricoveri nelle terapie intensive sono 60 mentre quelli in altri reparti ammontano a 655 unità.

Campania: 625 i nuovi contagi secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 46 morti. I tamponi effettuati sono stati 6.849.

Alto Adige: sono 402 i nuovi casi di coronavirus. Tornano a crescere i ricoveri. Nei normali reparti i pazienti covid ricoverati sono 190, quelli in strutture private convenzionate sono 136 e 22 quelli che necessitano delle cure della terapia intensiva. I decessi avvenuti nella giornata di ieri sono 7.

Liguria: sono 305 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi dal bollettino di Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è relativo a 4043 tamponi molecolari effettuati. Il tasso di positività sui test è quindi del 7,5%.

Toscana: gli ultimi contagi sono 271 e si registrano altri 15 morti. Nella regione sono 119.236 in tutto i casi di positività al coronavirus. I guariti crescono dello 0,5%. I ricoverati sono 1.036 (18 in meno rispetto a ieri), di cui 157 in terapia intensiva (7 in meno).

Provincia autonoma di Trento: 175 i contagi nelle ultime 24h.

Calabria: ad oggi sono stati sottoposti a test 415.960 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 434.303 . Le persone risultate positive al coronavirus sono 23.069 (+163 rispetto a ieri). I decessi dall’inizio dell’emergenza sono 464 (+8 rispetto a ieri).

Umbria: 161 nuovi positivi ai testi Covid.

Sardegna: 116 i nuovi casi di positività al Covid-, 7 i decessi , con un incremento di 2.489 tamponi effettuati. In ospedale sono ricoverati poco meno di 500 pazienti (498), 45 sono quelli in terapia intensiva.

Provincia autonoma di Bolzano: 91 i nuovi contagiati

Basilicata: nella regione si registrano 68 casi di Sars-CoV-2.

Abruzzo: i positivi sono 47. Si registrano altri 9 morti.

Molise: solo 7 i nuovi positivi.