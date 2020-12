Smartphone ricondizionati, con Tecnomanie il portafogli e l’ambiente ringraziano

Non possiamo più nasconderci. Lo sfruttamento delle risorse del nostro pianeta e

l’accumulo di rifiuti è ormai sotto gli occhi del mondo intero. In particolare, nel 2019

abbiamo creato oltre 53,61 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici (quasi 6 tonnellate ogni ora), e tra 10 anni ne creeremo 74 milioni. Lo dicono i dati di “The global e-waste monitor 2020” di Unu (United Nation University).

L’overshoot day, ovvero il giorno a partire dal quale consumiamo più risorse di quante il

pianeta ne genera, quest’anno è stato il 22 Agosto. Un mese più tardi rispetto l ’anno scorso, questo perché i l mondo, grazie al lockdown mondiale, ha rallentato la sua frenesia

consumistica. Dal punto di vista ecologico e ambientale è stata una bellissima notizia. La morale è chiara. Dobbiamo rallentare, soprattutto la produzione di nuovi cellulari. Ben

l’85% delle emissioni di gas serra che provocano vengono emesse durante la loro produzione (e rappresentano il 4% delle emissioni globali): per produrre uno smartphone, per esempio, occorrono 1.000 litri d’acqua dolce e 130 grammi di minerali e metalli rari che devono essere estratti distruggendo 44 kg di roccia, con un impatto devastante sull’ecosistema.

Il riciclo dei nostri smartphone è un altro tasto dolente visto che solamente il 16% di essi viene rimesso in circolo, mentre i restanti sono dispersi nell’ambiente. Una soluzione a tutto questo però esiste e si chiama economia circolare. Ben i l 74% dei consumatori italiani è d’accordo nell’adottare il nuovo modello di consumo delle tre R: riduci, ricicla, riusa.

In questo modello rientra il mercato dei prodotti tecnologici ricondizionati (rigenerati). Tra le realtà locali che praticano l’economia circolare, nella c’è Tecnomanie di Castelgomberto, un negozio-laboratorio che da più di 20 anni ritira, ringiovanisce, ripara, igienizza e vende prodotti tecnologici ricondizionati: smartphone, tablet, notebook e

computer con uno store online dedicato per tutta l ’Italia. Non a caso è suo i l motto “la

tecnologia economica e responsabile”.

Da Tecnomanie ogni smartphone ricondizionato, prima di essere messo in vendita, viene

sottoposto a 40 test di qualità dai propri tecnici, a cui viene dato un “grado” di qualità. Il grado A+ viene dato ad uno smartphone in condizioni perfette, talmente perfette che non si distingue da uno nuovo ma che consente di risparmiare fino al 40% rispetto allo stesso modello di nuova produzione. Inoltre Tecnomanie ritira l’usato dopo averlo attentamente valutato e testato, rendendo il tuo acquisto eco-sostenibile ancora di più virtuoso e consapevole.

Tecnomanie

Via degli Alpini 1 – Castelgomberto (Vicenza)

Tel. 0445 952009

Whatsapp 340 802 5000

Sito internet | Facebook | Instagram