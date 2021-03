Bollettino Covid-19: sono 13.846 i nuovi positivi, 386 i decessi. Primi cali nelle Rsa

Secondo gli ultimi dati forniti dal ministero della Salute nelle ultime ore in Italia sono 13.846 i nuovi positivi al coronavirus, mentre i tamponi processati sono appena 169.196.

Le vittime del Covid sono invece 386, con il tasso di positività che si attesta all’8,2%, contro il 7,3% del giorno precedente. Aumentano anche i ricoveri nei reparti Covid. 565, mentre le terapie intensive registrano un +62. La Lombardia resta la regione con il maggior numero di contagiati, 2.105 positivi, a fronte di 21.732 test.

E proprio la Lombardia è stata protagonista del caos prenotazioni che, hanno portato all’epurazione dei vertici di Aria SPA, l’azienda regionale con il compito di occuparsi della gestione della campagna vaccinale. Il presidente della Regione Attilio Fontana ha chiesto ai membri cda di fare un passo indietro, altrimenti ha aggiunto Fontana: “disporrò l’azzeramento dello stesso affidando al direttore generale Lorenzo Gubian, di recente nomina, la guida della società”.

Tuttavia Fontana ha voluto precisare che nonostante i disservizi non bisogna dare una visione distorta della campagna vaccinale in Lombardia e per questo ha snocciolato alcuni numeri: “il totale delle vaccinazioni in Lombardia è di 1.231.413 individui. Quelle somministrate agli over 80 sono 322.568, oltre a 60mila nelle Rsa”.

Sono invece in totale 7.841.399 gli italiani a cui è stata somministrata almeno la prima dose di vaccino, mentre sono 9.577.500 i vaccini consegnati in tutto il Paese. Questo significa che rispetto a quelle consegnate, sono l’81,9% le vaccinazioni effettuate, mentre sono 2.489.051 gli italiani che hanno già ricevuto entrambe le dosi. In testa tra le Regioni più virtuose c’è la Valle d’Aosta con il 91,2% di vaccini inoculati rispetto a quelli disponibili.

E nelle residenze per anziani si cominciano già a riscontrare i primi effetti delle vaccinazioni anti-Covid. In calo sia l’incidenza della malattia tra ospiti e operatori, sia il numero dei decessi. Lo rivela l’ultimo report di sorveglianza sulle strutture realizzato dall’Iss in collaborazione con il ministero della Salute. Le Rsa che hanno partecipato alla sorveglianza sono 833, per un totale di 30.617 posti letto.