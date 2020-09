Coranavirus, aumento dei contagi in Italia. Nuovi lockdown in Inghilterra e Israele

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono 1.907 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore con 99.839 tamponi effettuati. Sono i dati forniti dal ministero della Sanità. Si registrano 10 vittime. Sul fronte ospedaliero si registra un calo delle terapie intensive (-4) ma un aumento dei ricoveri: +39. I guariti sono stati 853. Tra le Regioni coi dati peggiori troviamo Lombardia (224), Campania (208), Lazio (193), Sicilia (179) e Veneto (176). Tra tutte le Regioni, solo la Basilicata fa registrare zero casi. Sotto le 200 unità anche a Liguria, (158), il Piemonte (127) e l’Emilia-Romagna (121).

Situazione peggiore in altri Paesi: “In Inghilterra un altro lockdown è l’ultima linea di difesa da adottare, ma non è da escludere” a dirlo è il ministro della Salute Hancock, avvertendo comunque che la situazione è molto grave. Si estendono infatti i lockdown locali per un totale di 15 milioni di persone coinvolte.

La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha annunciato limitazioni alla mobilità a Madrid a causa dell’aumento dei casi di coronavirus rifiutandosi però di dichiarare lo stato di allarme e ha affermato che “il confinamento deve essere evitato a tutti i costi”. A riferirlo è il quotidiano El Pais. La regione spagnola limita l’ingresso e l’uscita in 37 zone sanitarie, restringe le riunioni a sei persone e chiude i parchi.

ll governo israeliano ha approvato le restrizioni imposte per il secondo lockdown nazionale dovuto all’aumento dei casi di coronavirus. Le nuove misure entrano in vigore oggi, contemporaneamente all’inizio delle festività di Rosh Hashana, il Capodanno ebraico, e dureranno 3 settimane. Le persone dovranno rimanere entro un raggio di un chilometro dalla propria abitazione tranne che per motivi di lavoro, salute e per fare la spesa.