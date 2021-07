Coronavirus: 1.010 nuovi positivi, 14 decessi. Appello Oms: “prudenza estrema”

Secondo i dati diffusi dal ministero della salute in Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.010 nuovi casi di coronavirus a fronte di 177.977 tamponi processati (ieri 907 su 192.424 test). Segnalate altre 14 vittime contro le 24 di ieri per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 127.718. Il tasso di positività si attesta allo 0,6%, mentre i guariti sono 1.735. Scendono i pazienti in terapia intensiva, sono 180 (-7 rispetto al giorno precedente), mentre i ricoveri in altri reparti Covid 1.234 (-37). Gli attualmente positivi scendono a quota 41.840 (-739).

Vaccini. Gli italiani under 12 anni vaccinati contro il Covid sono saliti al 40,3% del totale, con il 65,5% che ha ricevuto almeno una dose. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 522.114 dosi. Nell’ultima settimana sono state inoculate in media 525mila dosi al giorno: a questo ritmo l’immunità di gregge sarà raggiunta fra 13 giorni (il 20 luglio).

Intanto arriva il monito dell’Oms: “Assumere che il tasso di infezione da Covid non aumenterà grazie ai vaccini è un errore”. L’Organizzazione mette poi in guardia contro un eccessivo allentamento delle misure di sicurezza e delle restrizioni sanitarie. “Facciamo appello affinché si usi prudenza estrema per quanto concerne la fine totale delle restrizioni sanitarie e sociali in questo momento, altrimenti – sottolineano dall’Organizzazione – ci saranno delle conseguenze”.

Nel rapporto settimanale sull’epidemia, l’Organizzazione mondiale della sanità mette anche in guardia sulla diffusione della variante Delta, che ha già raggiunto 104 Paesi al mondo, sette in più solo nell’ultima settimana. La variante è considerata più contagiosa e destinata a rappresentare la maggior parte dei futuri contagi.