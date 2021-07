Dodicenne violentata da un vicino di casa: 32enne arrestato dai carabinieri

Brutale atto di abuso ai danni di una ragazzina di 12 anni a Isola Vicentina: i carabinieri di Malo, insieme ai colleghi della Sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Vicenza, hanno arrestato ieri un uomo di 32 anni, che ora dovrà rispondere dell’infamante accusa di violenza sessuale verso un minorenne.

Le indagini sono scattate due settimane fa, quando la madre della piccola si è recata dai carabinieri di Malo e ha sporto denuncia nei confronti del vicino di casa: la 12enne infatti si era confidata con un’amichetta – che è amica anche della famiglia – raccontato l’orrore delle violenze sessuali subite nei due giorni precedenti da parte dell’uomo, che dimora nello stesso condominio.

Gli esami medici a cui la piccola è stata quindi sottoposta hanno consentito di accertare che effettivamente era stata vittima di un rapporto sessuale completo non consenziente. Confermata dalla vittima l’identità dell’indagato grazie a un riconoscimento in foto, sono stati posto sotto sequestro gli indumenti intimi della ragazzina, fortunatamente ancora non lavati, oltre ad altri oggetti contenenti il Dna dell’uomo, senza che quest’ultimo potesse sospettare che fossero in corso delle indagini. Tutte le attività dei carabinieri, data la gravità del fatto, si sono svolte con enorme celerità: ricevuta ulteriore conferma scientifica, dagli esami di laboratori, del fatto che si trattava dello stesso Dna, la Procura di Vicenza ha immediatamente richiesto un provvedimento nei confronti del violentatore. Ottenuta dal Gip l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nella giornata di ieri, l’indagato – di origini straniere e con precedenti non specifici – è stato arrestato e si trova ora in carcere a Vicenza.