Coronavirus: 14.842 nuovi positivi, 634 vittime. A Roma primo volo Covid-free da NY

Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Sanità in Italia, nelle ultime 24 ore sono stati 14.842 i nuovi positivi al coronavirus (ieri 13.720), con 149.232 tamponi effettuati. Il rapporto tra positivi e tamponi è sceso al 9,9% (in calo rispetto a ieri in cui era del 12,3%). Le vittime sono 634, per un totale di 61.240 dall’inizio della pandemia.

Gli attualmente positivi oggi sono: 737.525, in calo di 11.294 pazienti rispetto a ieri. I dimessi/guariti odierni sono 25.497, per un totale di 958.629 dall’inizio dell’epidemia. Scende ancora il numero delle persone ricoverate nelle ultime 24 ore in terapia intensiva a 3.345, 37 in meno da ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 443 meno di ieri, per un totale di 30.081 pazienti. Restano in isolamento domiciliare 704.099 pazienti. Il totale dei malati dall’inizio dell’emergenza è di un 1.757.394.

La regione con più casi: è il Veneto (3.145), seguita da Lombardia (1656), Emilia Romagna (1.624), Lazio (1.501) e Campania (1.080).

Secondo i dati dell’Oms aggiornati all’8 dicembre, il primo Paese per numero di nuovi positivi giornalieri sono ancora gli Stati Uniti (oltre 173mila), seguiti da Turchia (oltre 32mila) e India (oltre 26mila).

Intanto l’Istituto Superiore di Sanità, nell’analisi della situazione epidemiologica, punta il dito contro gli ambienti domestici. “Abbiamo una scarsa attenzione ai ricambi dell’aria e questo può rappresentare un elemento di criticità per la diffusione delle particelle virali”, ha spiegato Gaetano Settimo, del Dipartimento Ambiente e Salute. “Quindi – ha concluso – è importante aprire finestre e balconi, almeno 5-10 minuti una volta all’ora”.

Ema: “vaccino non è bacchetta magica”. Emer Cooke capo dell’agenzia europea del farmaco, ha annunciato la prima autorizzazione al vaccino della Pfizer contro il Covid per il 29 dicembre, ma avverte: “Dobbiamo dire subito che il vaccino non è una bacchetta magica, la popolazione dovrà continuare a seguire tutte le restrizioni come mascherina, igiene e distanziamento perché all’inizio non ci saranno dosi per tutti e anche dopo, ancora per un certo periodo, fino a quando l’impatto del vaccino non sarà del tutto chiaro”.

A Roma, primo volo Covid-free da New York. E’ atterrato questa mattina poco prima delle 8 all’aeroporto di Fiumicino, proveniente da New York il primo dei tre voli settimanali Alitalia Covid-tested da e per il “John Fitzgerald Kennedy”. I voli sono programmati in via sperimentale, salvo proroghe, fino al 15 febbraio 2021. A bordo, un centinaio di passeggeri che, nelle 48 antecedenti la partenza dagli Stati Uniti, hanno effettuato il test antigenico comprovante la negatività al Covid. Gli stessi passeggeri, arrivati oggi, dovranno ora sottoporsi ad un nuovo test antigenico che verrà eseguito presso le strutture di testing rapido allestite da Aeroporti di Roma.