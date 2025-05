Meloni in Uzbekistan, sanciti accordi per oltre 3 miliardi

Visita della premier Giorgia Meloni in Uzbekistan: oggi al Centro Congressi di Samarcanda si è svolto l’incontro bilaterale tra la presidente del Consiglio e il presidente della Repubblica dell’Uzbekistan, nell’ambito della missione della premier in Asia centrale. I due Paesi intendono rafforzare il partenariato strategico e la cooperazione bilaterale in una serie di settori chiave. Prima dell’avvio dei colloqui ufficiali la premier Meloni è stata accolta con il picchetto d’onore che ha eseguito gli inni nazionali italiano e uzbeko.

Roma e Tashkent hanno sancito accordi che vedono oltre 3 miliardi di investimenti complessivi: entrambi i leader definiscono quella di oggi come una giornata storica.

Le dichiarazioni della premier italiana: “Le materie su cui cooperare sono moltissime, e sono molto contenta del fatto che siamo stati molto concreti nella volontà di mettere in campo su tutte le materie prioritarie un lavoro, che a partire da oggi, si farà sempre più concreto e cadenzato”, ha sottolineato Meloni. Gli accordi riguardano settori come l’energia, l’industria, la tutela ambientale, la gestione delle risorse idriche, la sicurezza e la difesa, ma anche il governo dei flussi migratori, il sostegno alle piccole e medie imprese, la connettività e infrastrutture di trasporto, l’approvvigionamento di materie prime critiche, l’agricoltura sostenibile, ma anche l’istruzione superiore, la cultura, la ricerca e l’innovazione, a partire dai progetti che già sono in essere con il Politecnico di Torino e l’Università di Pisa, in cui potranno essere coinvolte altre università”. Una cooperazione insomma a 360 gradi, ha sottolineato la premier, che ha ribadito la disponibilità delle aziende italiane a continuare a investire in questa nazione.

Esprime soddisfazione il presidente uzbeko: “Lei è al governo da più di due anni. Gli esperti fanno notare che c’è stabilità, che sta crescendo la posizione internazionale dell’Italia: voglio congratularmi con lei e auguro successo all’Italia che è attore chiave dei formati G7 e G20. La ringrazio nuovamente per aver accettato il mio invito a visitare il nostro Paese. La sua visita è iniziata da Samarcanda, una città antica con una storia ricchissima. Noi consideriamo questa sua decisione come un segno di particolare attenzione ai rapporti strategici tra Uzbekistan e Italia”. In merito ai rapporti bilaterali, il presidente uzbeko dice: “Abbiamo già discusso la creazione di una commissione intergovernativa concentrata su una politica di investimenti in campo culturale e dell’istruzione, nominando responsabili all’interno delle nostre squadre. Già allo stato attuale ci sono progetti in corso concordati due anni fa durante il nostro incontro storico a Roma, ma oggi portiamo i nostri rapporti a un nuovo livello di qualità”.

Nel tardo pomeriggio la premier Meloni partirà per il Kazakistan dove domani mattina al Palazzo presidenziale Akorda avrà un incontro col presidente Qasym-Jomart Kemeluly Toqaev. Anche in questo caso è prevista la cerimonia di scambio degli accordi. Intorno a mezzogiorno in Italia (ore 15 locali), Meloni sarà al Palazzo dell’Indipendenza per incontri bilaterali con i presidenti di Turkmenistan, Tagikistan e Kirghizistan. Alle 13.30 italiane si terrà, infine, il vertice Italia-Asia Centrale.