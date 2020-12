Coronavirus: 17.572 nuovi positivi. 680 decessi. 199.489 tamponi processati

Secondo i dati giornalieri diffusi dal ministero della Sanità in Italia si registrano altri 17.572 nuovi casi di coronavirus (1.888.144 dall’inizio dell’epidemia) a fronte di 199.489 tamponi processati.

I morti nelle ultime 24 ore sono stati 680 portando così il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a 66.537. Sono, invece, 34.495 le persone guarite. In calo di 77 unità le terapie intensive e di 445 gli altri reparti Covid.

In calo gli attualmente positivi che oggi sono 645.706, in diminuzione di 17.607 unità rispetto a ieri. In aumento i dimessi/guariti odierni che sono 34.495, per un totale di 1.175.901 dall’inizio dell’epidemia. Il rapporto positivi-tamponi scende così all’8,8 per cento. Ieri, a fronte di 164.431 tamponi, i nuovi casi erano 14.844 e le vittime 846.

A livello territoriale, le regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto con 3.817 nuovi casi, la Lombardia 2.994, la Puglia 1.388, l’Emilia Romagna 1.238, il Lazio 1.220, il Piemonte 1.215 e la Sicilia 1.065. In tutte le altre Regioni ci sono stati meno di mille casi.