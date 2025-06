Scossa di terremoto di magnitudo 4.6 nella zona dei Campi Flegrei

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Oggi alle 12.47 nella zona dei Campi Flegrei si è verificata una forte scossa di terremoto che è stata avvertita anche in diverse parti di Napoli. Tanti si sono riversati in strada. Come riporta l’Ingv la magnitudo è stata di 4.6 ed è la più alta registrata negli ultimi 40 anni uguagliando quella verificatasi la notte del 13 marzo scorso. L’epicentro è stato individuato nei pressi di Bacoli. Il sisma è stato registrato ad una profondità di 5 km. Nei giorni scorsi c’erano state altre scosse ma lievi.

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha affermato: “La scossa è stata in mare, è la più forte sentita a Bacoli, i cittadini sono preoccupati per la magnitudo dell’evento, non ci sono danni a persone, ma c’è il crollo di un costone all’isolotto Pennata. Sollecitiamo l’avvio dei lavori ai costoni, ci siano altri fondi e anche un controllo più marcato in mare”.

Su Facebook, invece, il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni ha scritto: “La scossa di terremoto che abbiamo avvertito è stata forte, ma al momento non si segnalano danni. L’epicentro è stato a Bacoli ma siamo nuovamente di fronte a una situazione da monitorare ora dopo ora. I nostri volontari sono già in giro per la città per controllare la situazione da vicino. A breve alcune ZTL saranno temporaneamente disattivate. Stiamo inoltre allestendo le aree di attesa previste dal nostro piano di emergenza, che saranno presidiate. Per qualsiasi esigenza o segnalazione, potete contattare la Protezione Civile al numero 081/18894400 o la Polizia Municipale al numero 081/8551891. Siamo qui, abbiamo convocato il centro comunale operativo a Monterusciello e vi informeremo su ogni sviluppo”.