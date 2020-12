Coronavirus: 17.992 nuovi positivi a fronte di 179.800 tamponi processati. 674 decessi

Secondo quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione civile e ministero della Salute, i nuovi positivi al coronavirus oggi sono 17.992 a fronte di 179.800 tamponi processati. I decessi registrati sono 674. Ieri i contagi sono stati 18.236 (su 185.320 tamponi eseguiti), i morti 683.

In calo gli attualmente positivi che oggi sono 627.798, in diminuzione di 7.545 unità rispetto a ieri. I dimessi/guariti odierni sono 22.272, per un totale di 1.226.086 dall’inizio dell’epidemia. Scende ancora, a 2.819, il numero delle persone ricoverate nelle ultime 24 ore in terapia intensiva, 36 in meno da ieri. In calo il totale dei ricoverati con sintomi che si attesta a quota 25.769.

Il Veneto con 4.211 nuovi casi resta la regione con il maggior numero di positivi. Seguono Lombardia (+2.744) ed Emilia-Romagna (+1.745). Il rapporto positivi tamponi risale al 10% (ieri era al 9,8%).

Intanto, secondo quanto rivela la bozza del monitoraggio settimanale prodotta dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute, nel periodo 25 novembre-8 dicembre 2020, l’indice Rt medio è pari allo 0,86, in salita rispetto allo 0,82 del monitoraggio della settimana precedente. Si riscontrano valori di Rt inferiore a 1 in 16 Regioni, mentre in tre Regioni si presenta uno scenario a rischio.