Coronavirus, 187 nuovi casi in Italia. Preoccupante la situazione negli Stati Uniti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono 182 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo i dati forniti ieri dal Ministero della Salute, dei quali 109 in Lombardia. Il dato è in aumento rispetto alla giornata di martedì quando a livello nazionale si erano registrati 142 contagi. Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 21, in lieve calo rispetto alle 23 di ieri. Calano di 308 unità gli attualmente positivi che ora sono 15.255 mentre nelle ultime 24 ore sono in aumento i guariti (+469).

Le persone ricoverate in terapia intensiva, invece, sono 87. Negli altri reparti ospedalieri sono complessivamente ricoverati con sintomi 1.025 persone, 65 meno di martedì, mentre in isolamento domiciliare sono 14.143, 247 in meno nelle ultime 24 ore. Sono 7 le Regioni che non fanno registrare nuove vittime nelle ultime 24 ore: Puglia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Le Marche hanno comunicato che 4 decessi precedentemente segnalati non risultano invece classificabili come Covid-19 positivi, mentre la Puglia ha eliminato un caso duplicato.

Sono 79 le persone risultate positive al Covid nel Casertano, tutti casi collegati al focolaio registrato a Mondragone. Nella cittadina del litorale risiede la maggioranza dei contagiati. Chiusa un’azienda agricola di Falciano del Massico, dove sono risultati positivi 27 lavoratori, anch’essi collegati al focolaio dei palazzi ex Cirio.

Preoccupa la situazione negli Stati Uniti dove i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore superano per la prima volta quota 50.000. In tutto i casi rilevati sono saliti a 2.682.270, con 128.028 morti. Il governatore della California ha ordinato la chiusura di bar e i ristoranti, consentendo solo il servizio all’esterno. Diverse contee hanno già deciso di chiudere gli stabilimenti balneari per il fine settimana lungo del 4 luglio e stanno valutando l’ipotesi di sospendere i tradizionali spettacoli pirotecnici.