Europei di basket donne: l’Italia batte la Turchia e vola in semifinale dopo 30 anni

Un sogno che si avvera a 30 anni di distanza dall’Argento di Brno in Repubblica Ceca. Battendo la Turchia al Pireo, 76-74 all’overtime, la Nazionale femminile di basket si è qualificata per le semifinali del FIBA Women’s EuroBasket 2025 e venerdì tornerà in campo per sfidare la vincente di Germania-Belgio. Un risultato straordinario, per le Azzurre, che con questo successo si sono anche assicurate il pass per il torneo pre-Mondiale che si giocherà a marzo 2026 e che qualificherà al campionato del mondo in programma in Germania dal 4 al 13 settembre 2026.

Nell’altro quarto di finale la Francia ha battuto la Lituania 83-61. Mercoledì 25 giugno il programma dei quarti di finale si completerà con Spagna-Cechia e Belgio-Germania. Contro la Turchia la miglior marcatrice italiana è stata Lorela Cubaj con 16 punti. In doppia cifra anche Cecilia Zandalasini con 14 punti, Jasmine Keys e Costanza Verona, entrambe con 12 punti.

La gioia del presidente della Federazione italiana pallacanestro Giovanni Petrucci. Il capo della FIP ha commentato dicendo: “Azzurre commoventi, bravissime, straordinarie, sono fiero di questo gruppo per come ha giocato queste partite. E’ una squadra giovane, che ha un presente e un futuro. Sono felice per questo risultato, ora ci attendono partite difficilissime ma a questo punto non ci vogliamo fermare”.

La soddisfazione del coach Andrea Capobianco. Il tecnico italiano al termine ha detto: “Lo dico da settimane, questo gruppo non ha smesso di lavorare con passione e attenzione neanche un giorno. Oggi raccogliamo un risultato importante tornando in semifinale a 30 anni da Brno, sono orgoglioso di questo gruppo e della sua capacità di reagire ai momenti delicati, come a Bologna. La Turchia è una squadra molto difficile da affrontare, ha stazza e velocità e tanta esperienza ma l’avevamo preparata bene e come sempre quando siamo andati in difficoltà abbiamo reagito di squadra, non solo con le nostre individualità”. Italbasket femminile tra le prime quattro d’Europa.