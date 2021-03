Coronavirus: 23.987 nuovi positivi. 457 i decessi

Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute i nuovi positivi al covid-19 in italia nelle ultime 24 ore(ieri erano 23.696 su 349.472 tamponi).(ieri 460) e il totale da inizio pandemia arriva a 107.256. Le terapie intensive aumentano di 8 pazienti e sono 3.628 in tutto. Gli ingressi in rianimazione sono 288. I pazienti ricoverati negli altri reparti covid sono 48 in più. I guariti di oggi sono 19.764. Il tasso di positività è stabile al 6,8%.

La regione con più contagi resta la Lombardia (+5.077). Seguono Emilia Romagna (+2.391), Puglia (+2.162), il Piemonte (+2.117), Il Veneto (+2.094) e il Lazio (+2.006). Campania e Toscana scendono sotto i 2.000 casi giornaliere. Le altre regioni sono sotto la soglia dei 1.000 casi.

Vaccini. Il commissario per l'emergenza covid, Francesco Figliolo, ha dichiarato che lunedì (29 marzo) arriveranno in Italia 1.000.000 di dosi da Pfizer, 1.300.000 da AstraZeneca e 500.000 dosi da Moderna.

Intanto secondo il monitoraggio dell'Iss (Istituto Superiore di Sanità) il rischio resta alto il 5 regioni, moderato in 13 e basso in 3. A tal proposito il direttore generale Gianni Rezza ha dichiarato che mantenendo le misure e rafforzando la campagna vaccinale si può sperare di trascorrere un'estate serena. Poi però ha precisato che il numero dei decessi è ancora alto e che alta è l'occupazione delle terapie intensive.