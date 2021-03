Bono Vox diventa Bono Vax e lancia una serie animata a favore dei vaccini

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il frontman degli U2 mette a disposizione la sua voce per la campagna vaccinale contro il coronavirus. L’organizzazione ONE di Bono, co-fondata insieme all’attivista Bobby Shriver ha lanciato online una serie animata per sottolineare l’importanza della diffusione mondiale del vaccino anti Covid-19.

La serie di sette episodi si intitola “Pandemica” ed è disponibile su YouTube. Insieme a Bono ci sono altri artisti che prestano le loro voci ai personaggi come l’attore pakistano Kumail Nanjiani e l’attrice Penelope Cruz che scandiscono alla fine delle clip il messaggio della campagna: “Se il vaccino non arriverà ovunque, questa pandemia non se ne andrà da nessuna parte”.