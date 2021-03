Coronavirus: 25.673 nuovi positivi. 373 decessi. Lombardia, Piemonte, FVG, Lazio verso la zona rossa

Secondo i dati diffusi dal ministero della salute nelle ultime 24 ore(molecolari e antigenici). Le vittime sono state 373 (ieri l’incremento era stato di 22.409 su 361.676 test. 332 i decessi). Il tasso di positività si attesta al 6,9% con un aumento è dello 0,7%.

Gli ingressi in terapia intensiva sono 266. Il saldo tra ingressi e uscite è di 32 pazienti in più. In totale in rianimazione ci sono ora 2.859 persone. Nei reparti ordinari (pneumatologia e malattie infettive) sono invece aumentati i pazienti di 365 unità rispetto a ieri, portando il totale a 23.247.

Il totale dei casi sale a 3.149.017. I guariti sono 15.000 (ieri 13.752), per un totale di 2.550.483. Aumenta il numero delle persone attualmente positive, 10.276 (ieri +8.191), 497.350 in tutto. Di questi, 471.244 sono in isolamento domiciliare.

La Regione con più casi nelle 24 ore è ancora la Lombardia (+5.849). Seguono: Campania (+2.981), Emilia Romagna (+2.845), Piemonte (+2.322) e Lazio (+1.800).

Per l’aumentare dei contagi si va verso ulteriori strette, con il Cdm che domani valuterà l’adozione di eventuali misure. In Piemonte l’indice Rt sale all’1,41 e la Regione si avvia verso la zona rossa. Stesso destino potrebbe ricevere la Lombardia dove i dati sono pessimi(soprattutto da Brescia). “Nel Lazio il valore Rt è a 1,3, la zona rossa è possibile per il superamento del valore 1,25”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, aggiungendo che però “i tassi di occupazione dei posti letto sono entro la soglia di allerta”. Verso la zona rossa anche il Friuli Venezia Giulia.