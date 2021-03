A Valli internet-free per residenti e visitatori. Hotspot in centro e nelle frazioni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tra le montagne di Valli del Pasubio si naviga che è un piacere. A patto che si stia parlando di reti internet e wireless, vista la novità annunciata oggi dall’amministrazione comunale e sicuramente gradita non solo ai cittadini, anche ai tanti visitatori che abitualmente fanno tappa nel centro cittadino, ma anche nelle frazioni di Staro e Sant’Antonio.

Per tutti loro basterà “intercettare” il segnale wi-fi libero attraverso i propri dispositivi a connessione wireless e si potrà accedere alla internet gratuitamente e senza restrizione, quando in vicinanza di alcuni punti di diffusione del segnale.

Tutto questo è stato reso possibile grazie all’impegno profuso all’interno degli uffici del Comune nella ricerca di un contributo ad hoc legato al bando della Commissione Europea, che offre nel caso del comune altovicentino un fondo di 15 mila euro per l’installazione del servizio riconoscibile con il codice “WiFi4EU”, un gioco di parole che spazia dalla frase “wi-fi for you” alla sigla EU dell’Unione Europea.

I lavori di realizzazione degli hotspot sono stati affidati alla società Terralink, Technology Company di Bassano del Grappa, prevedendo l’installazione delle antenne nelle aree pubbliche maggiormente frequentate. Vale a dire il centro del paese, con la zona del mercato via Roma, la piazza principale e l’area impianti sportivi, la Biblioteca Civica e il Municipio, la piazza della chiesa e il parcheggio delle ex scuole primarie da Staro e la zona di via Monte Pasubio a Sant’Antonio (parcheggio e piazzale in particolare”.

I punti di accesso previsti in Italia ed in Europa sono ormai decine di migliaia, ogni cittadino avrà la possibilità di navigare tra le pagine internet, controllare la propria posta elettronica, accedere ai portali informativi etc. “Grazie a questo contributo, Valli del Pasubio diventa un po’ più connesso – l’assessore alla Cultura Fabio Vigato – basterà attivare il wifi sul proprio dispositivo (smartphone, pc, tablet…) e selezionare tra le reti disponibili visualizzate quella con nome “WiFi4EU”: un semplice click per registrarsi e si sarà connessi”.