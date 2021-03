Coronavirus: 26.062 nuovi positivi. 317 decessi. Figliuolo: “fine settembre tutti gli italiani che lo vorranno

Secondo i dati del ministero della saluteSono stati effettuati(ieri erano stati 26.824 positivi, 380 decessi e 372.944 tamponi molecolari e antigenici effettuati.in lieve calo rispetto a ieri (7,2%). I casi totali da inizio epidemia sono 3.201.838, i morti 101.881.

Gli attualmente positivi sono 520.061 (+10.744 rispetto a ieri), i dimessi e i guariti 2.579.896 (+14.970), in isolamento domiciliare ci sono 492.926 persone (+10.179).

Sono 270 gli ingressi in terapia intensiva. Il saldo giornaliero tra ingressi e uscite è di 68 pazienti in più. In totale in rianimazione ci sono ora 2.982 persone. Nei reparti ordinari (pneumatologia e malattie infettive) sono invece aumentati i pazienti di 497 unità rispetto a ieri, portando il totale a 24.153.

La Regione con più casi resta la Lombardia (+5.809), seguita da Emilia Romagna (+2.950), Campania (+2.940), Veneto (+2.682), Piemonte (+2.159) e Lazio (+1.998).

Sul fronte vaccini il commissario all'emergenza Francesco Figliuolo ha fissato per "fine settembre" l'obiettivo di vaccinare contro il Covid-19 tutti gli italiani che lo vorranno. Il generale auspica però di poterlo raggiungere anche prima della fine dell'estate. Ad oggi nel nostro Paese i cittadini che hanno ricevuto almeno una dose sono 6.430.266. Sono, invece, 1.922.072 quelli a cui sono state fatte entrambi le inoculazioni.

Intanto dopo l'ennesimo taglio da parte di AstraZeneca nella fornitura di dosi di vaccino ai Paesi Ue, Bruxelles starebbe valutando misure contro il colosso anglo-svedese. Mentre l'Ema garantisce la sicurezza del vaccino e fa sapere che "si va avanti con la campagna".