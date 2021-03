La neve cede e l’escursionista sprofonda in un buco sul Pasubio

La presenza di nubi basse non permetteva l’avvicinamento dell’elicottero. Per questo attorno alle 12.30 sul monte Pasubio le squadre del Soccorso alpino di Schio e Arsiero si sono mosse via terra per intervenire poco sotto Cima Cuaro, dove un escursionista si era fatto male a una gamba, dopo essere sprofondato in un buco roccioso a causa del cedimento del manto nevoso.

Fortunatamente un varco nelle nuvole ha poi permesso all’eliambulanza di Verona emergenza di raggiungere il luogo dell’incidente, a quota 1.900, e di sbarcare il tecnico di elisoccorso in hovering.

S.L., 53 anni, di Bassano del Grappa, che si trovava con altre quattro persone rientrate poi in autonomia, è stato caricato a bordo e portato all’ospedale di Santorso.