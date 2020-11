Coronavirus: 28.337 nuovi positivi. 188.747 tamponi effettuati. 562 decessi

Secondo il bollettino del ministero della Salute in Italia ci sono(ieri i positivi in più erano 34.767 su 237.225 tamponi).i (contro i 692 di ieri) per un totale, da inizio emergenza, che arriva a 49.823.Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza arriva a quota 1.408.868.

Dopo il calo di ieri (con solo 10 nuovi pazienti in più ricoverati) tornano a salire i ricoveri in terapia intensiva: secondo il bollettino del ministero della Salute sono 43 i nuovi ingressi nelle ultime 24 ore per un totale arrivato a 3.801. Nei reparti ordinari degli ospedali sono invece ricoverate 34.279 pazienti, con un incremento rispetto a sabato di 216. Infine, in isolamento domiciliare ci sono 767.867 italiani, 13,942 in più.

Dai dati emerge inoltre una risalita del rapporto tra tamponi effettuati e positivi individuati: è al 15%, circa mezzo punto più di sabato quando si era fermato al 14,6%.

Dopo la Lombardia (che ha registrato altri 5.094 positivi), la Regione più colpita è la Campania con 3.217 nuovi casi. Seguono il Veneto con 2.956, Emilia-Romagna con 2.665 e Piemonte con 2.641.

Controlli di polizia: sono 72.671 le persone controllate, di cui 1.428 sanzionate e 18 denunciate nell’attività di monitoraggio effettuata ieri dalle Forze di polizie sulle misure anti Covid-19. I controlli hanno riguardato anche 15.160 fra attività ed esercizi commerciali, con sanzioni per 116 titolari e l’adozione di 25 provvedimenti di chiusura. Lo rende noto il Viminale su Twitter.