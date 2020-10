Coronavirus: 5.372 i nuovi contagi e 28 morti

I decessi sono 28 e 1.186 i guariti. La Regione che registra un maggior numero di contagiati è la Lombardia con 983 casi, seguita dalla Campania (769), Veneto (595), Toscana (483), Piemonte (401), Lazio (387), Emilia Romagna (276).

I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di altre 29 unità, portando il totale a 387. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece cresciuti di 161, a 4.086. Gli attualmente positivi hanno sfondato la soglia sono 70.110, con un incremento di 4.158 in un giorno, mentre i guariti sono in totale 237.549. In aumento di quasi 4mila anche i positivi in isolamento domiciliare, che sono ora 65.637. Per i tamponi si tratta del nuovo record dall'inizio dell'emergenza.



Secondo il monitoraggio del ministero della Salute e dell'Iss relativo alla settimana 28 settembre-4 ottobre "in Italia si osserva un'accelerazione del progressivo peggioramento dell'epidemia di SARS-CoV-2 segnalato da dieci settimane, che si riflette in un notevole carico di lavoro sui servizi sanitari territoriali. Per la prima volta si segnalano elementi di criticità". Sono 3.805 i focolai attivi nel nostro Paese, di cui 1.181 nuovi.

L'app Immuni in una settimana ha raggiunto quasi 8 milioni di download, con un balzo di oltre 1 milione in circa una settimana. Secondo i dati pubblicati sul sito ufficiale dell'applicazione, all'8 ottobre i download sono esattamente 7.955.418, mentre risultano 7.884 le notifiche di esposizione al rischio inviate e 445 gli utenti che hanno inserito i loro codici di positività, permettendo così di avvisare le persone entrate in contatto con loro. Dal 2 ottobre, i download hanno fatto un balzo di oltre 1 milione (a quella data erano a 6.757.827).