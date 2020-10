Under 21, rinviata Islanda-Italia: altri 3 positivi al coronavirus

E' questa la decisione che ha preso la Uefa dopo aver appreso la notizia delle ulteriori tre positività nel gruppo azzurro e dopo essere stata interrogata sulla questione dalle due federazioni. I positivi sono Matteo Gabbia del Milan e Alessandro Plizzari della Reggina e un membro dello staff. I tre si aggiungono a Bastoni dell'Inter e Carnesecchi dell'Atalanta.Nonostante il protocollo imponesse in realtà di disputare gli incontri con almeno 13 giocatori, tra cui un portiere, disponibili, l'allargarsi del contagio in appena 24 ore e la presenza di un azzurrino fortemente sintomatico ha fatto propendere per una soluzione diplomatica.

Tutta la delegazione arrivata ieri in Islanda era risultata negativa ai tre tamponi effettuati in Italia dall'inizio del raduno. La FIGC si è attivata tempestivamente per valutare, con UEFA e autorità sanitarie locali, tutte le misure da adottare. Ulteriori informazioni saranno comunicate nelle prossime ore".

Per ora i giocatori positivi restano in Islanda (e con loro il medico della Nazionale, ovviamente si farà il possibile per riportarli presto a casa), gli altri partiranno con un volo charter in direzione di Pisa. I nazionali che raggiungeranno il ritiro di Tirrenia saranno sottoposti subito a nuovi tamponi e lasciati tornare ai rispettivi club solo dopo una doppia negatività ravvicinata.

AC Milan comunica di essere stato informato che Matteo Gabbia, ora in Islanda con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19.

La Reggina 1914, informata dalla FIGC, comunica che il calciatore Alessandro Plizzari è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore, asintomatico, si trova attualmente in Islanda con la Nazionale Under 21 e presto sarà trasferito in totale sicurezza in una struttura in Italia.