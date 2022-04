Coronavirus: 70.803 nuovi positivi, 129 decessi. Monitoraggio nuova variante

Secondo i dati forniti dal ministero della salute nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati altriper un totale, da inizio pandemia, che arriva a 159.666. In terapia intensiva sono ricoverati 493 pazienti (+17) mentre i guariti sono 65.159. Tasso di positività al 14,8%.

Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute i ricoverati con sintomi sono 9.949. Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 72. In isolamento domiciliare ci sono 1.267.169 persone mentre gli attualmente positivi nel nostro Paese sono 1.277.611. I casi totali dall'inizio dell'emergenza salgono a 14.790.806. Il tasso di positività è in leggerissimo aumento (+0,4% rispetto al giorno prima).



Vaccini. Secondo quanto rivela l'Istituto Superiore di Sanità nel suo rapporto esteso su Covid-19, relativo a sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale, la terza dose protegge al 91% dalle forme severe di Covid. L'Iss rileva inoltre che dopo la seconda dose l'efficacia del vaccino contro la malattia severa è del 73% nei vaccinati da meno di 90 giorni, del 75% nei vaccinati tra 91 e 120 giorni e del 75% nei vaccinati da oltre 120 giorni.



Nuova variante. L'agenzia britannica per la Sanità ha annunciato che si sta monitorando con attenzione una nuova mutazione del coronavirus, chiamata Xe, che è stata riscontrata finora in 600 persone. Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità la nuova variante potrebbe avere una contagiosità del 10% maggiore rispetto a Omicron 2. Per il momento la variante verrà considerata appartenente al ceppo Omicron questo almeno finché non verranno verificate “significative differenze nella trasmissibilità” a causa della mutazione.