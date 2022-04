Morto papà Tommaso: non sono bastate la raccolta fondi e le cure in Texas

Non è bastato il sostegno di tanti per tentare le cure migliori negli Stati Uniti: Tommaso Boscarato, 45 anni di Vicenza, è morto ieri mattina.

Per provare di dargli una opportunità di vita dopo che gli era stato diagnosticato, a maggio 2021 (meno di un anno dopo la nascita della figlia) un adenocarcinoma metastatico del colon, era partita una mobilitazione fatta propria anche dal sindaco di Vicenza Francesco Rucco, con l’obiettivo di consentirgli l’accesso a una cura sperimentale in Texas, al Salem Oncology Center, dove si era recato a gennaio. In poche settimane, grazie alla generosità do molti, erano stati raccolti oltre 38 mila euro.



Dopo dieci cicli di chemioterapia che non avevano sortito effetti, Tommaso e la moglie Daria avevano trovato una possibilità di cura sperimentale con l’équipe del dottor Philip Salem a Huston, dove erano volati a gennaio. Nonostante questo, la somma raccolta non si era rivelata sufficiente per proseguire le cure in Texas e Tommaso e Daria erano quindi rientrati a inizio febbraio a Vicenza per proseguire le cure in città. Trattandosi di un protocollo sperimentale, i farmaci non erano però disponibili col sistema sanitario nazionale. I fondi raccolti, dopo essere serviti per il viaggio e il soggiorno in Texas, si erano quindi rivelati fondamentali per proseguire le cure salvavita, totalmente a carico della famiglia, in Italia, come avevano spiegato sulla piattaforma di raccolta fondi la sorella Claudia Boscarato e la moglie Daria.

Un peggioramento repentino della malattia aveva richiesto, lo scorso 21 marzo, il ritorno in clinica. Ieri in tarda mattinata, la triste notizia del decesso. A comunicarlo è stato un post nel gruppo Facebook nato per sostenere la raccolta fondi (“Aiutiamo papà Tommy a vincere il cancro”) di una delle animatrici della pagina, Emanuela Pettenuzzo: “Ciao a tutti, questa mattina, alle 9.59, Tommaso ci ha lasciato. Grazie per il Vostro supporto e per la vicinanza che avete dimostrato in questi mesi. Ciao Tommaso” ha scritto, accompagnando il post con un cuore rosso e una foto felice di Tommaso in barca.