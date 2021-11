Coronavirus: 8.569 nuovi positivi. 67 decessi. Aumenta la circolazione del virus

Secondo i dati diffusi dal ministero della salute nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registratiper un totale, da inizio pandemia, che arriva a 132.618. In terapia intensiva sono ricoverati 422 pazienti (-1) mentre i guariti sono 4.569. Tasso di positività all'1,4%. I ricoveri in altri reparti Covid ammontano a 3.509, per un incremento di 62 unità rispetto a mercoledì. I casi attivi sono invece 106.920 (+4.061 rispetto al giorno precedente).

Vaccini – Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 19.000 prime dosi, 48.000 seconde e 130.000 terze. Nell'ultima settimana sono state inoculate in media 173.000 dosi al giorno. A questo ritmo il 90% degli over 12 sarà vaccinato con ciclo completo il 14 gennaio 2022.

Crollano del 75% in tre settimane le prime dosi di vaccino anti Covid e sono ancora 2,7 milioni gli over 50 da immunizzare. Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato alla Camera che il governo è pronto a dare il via al booster della vaccinazione per la classe di età tra i 40 e i 60 anni. Ha anche annunciato che la durata della validità del Green pass sarà rivista in funzione del richiamo del vaccino. Mentre è molto probabile che gli hub vaccinali debbano riaprire. La possibilità di fare il richiamo scatterà a sei mesi di distanza dalla seconda dose. Per tutti si useranno i vaccini a Rna messaggero, ovvero Pfizer e Moderna.

Intanto secondo il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe, che confronta i dati della settimana 3-9 novembre rispetto alla precedente aumenta la circolazione del virus in Italia. E lo fa in tutte le regioni. Crescono del 37,7% infatti i nuovi casi settimanali di Covid, del 14,8% i ricoveri in ospedale e del 9,4% le terapie intensive. Mentre gli attualmente positivi superano quota 100mila.