Due blitz della polizia: trovati 1,6 chili di cocaina e arrestate cinque persone

Le segnalazioni di situazioni sospette in alcuni appartamenti son partiti da residenti e comitati di quartiere. I poliziotti della questura hanno quindi perquisito alcune abitazioni, in uno – appunto in via Astichello – sono stati trovati due cittadini albanesi (A.N. di 51 anni e B.P. di 30 anni) in possesso di più di 60 grammi di cocaina, denaro in contante, materiale da taglio e confezionamento e un bilancino. Per entrambi è scattato l’arresto e il processo per direttissima.

Il secondo blitz, con quantitativi più consistenti, è avvenuto invece in un’abitazione di via Natta, in zona Pomari, che era tenuto sotto controllo dai poliziotti. Gli agenti hanno visto uscire dall’appartamento un ragazzo e una ragazza e son passati quindi alla perquisizione: all’interno c’era un terzo giovane, probabilmente incaricato di vigilare. La coppia è stata fermata, mentre nel cestello della lavatrice è stato trovato un panetto da 1,1 chili di cocaina di qualità superiore. Altri 400 grammi di polvere bianca sono stati trovati in giro per la casa. Anche in questo cosa son stati rinvenuti anche bilancini, materiali per il confezionamento e una somma di denaro in contanti. Arrestati due albanesi, G.N. 27enne ed E.G. 19enne, e una vicentina di 21 anni le cui iniziali sono A.M.