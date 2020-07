Coronavirus, calano i contagi in Italia: 252 nelle ultime 24 ore. 5 morti. Speranza: “Quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria”

...caricamento in corso...

Tornano a calare i nuovi contagi da coronavirus in Italia: dopo i 306 di ieri nelle ultime 24 ore si sono registrati 252 casi. Cinque le vittime che portano il bilancio a 35.097. In Lombardia i contagi nelle ultime 24 ore sono stati 53, mentre non c’è stato alcun decesso.

E’ la provincia di Milano quella che conta il maggior numero di nuovi casi di coronavirus in Lombardia: sono 22, di cui 11 a Milano città. In Emilia-Romagna, invece, sono stati 63 i nuovi casi, con 2 vittime. Anche il Veneto in crescita con 30 casi.

Solo due le regioni a zero nuovi contagi. Sono la Basilicata e Valle d’Aosta. Intendo scende a 713 il numero dei ricoverati con sintomi negli ospedali italiani. Sono 46 le persone ricoverate in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo che sono stati registrati alcuni casi importati da Romania e Bulgaria, su Twitter ha scritto: “Ho appena firmato un’ordinanza che dispone la quarantena per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per i Paesi extra Ue ed extra Schengen. Il virus – aggiunge Speranza – non è sconfitto e continua a circolare. Occorre ancora grande prudenza”.

Nei Balcani a preoccupare è, infatti, soprattutto la Romania, dove nelle ultime ore è stato toccato un nuovo picco di contagi giornalieri da coronavirus con 1.112 casi, mentre il totale sale a 41.275. Altri 25 decessi hanno invece portato a 2.126 il numero totale delle vittime.

In questi giorni in molti, a partire dalle badanti, stanno rientrando nel Lazio a bordo di pullman che fermano alla stazione Tiburtina.