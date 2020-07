170 punti di videocontrollo per quattro comuni. Uno “zoom” da 140 mila euro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Gli “occhi elettronici” che osservano il territorio servito dalla polizia locale intercomunale di Lonigo, Sarego, Alonte e Val Liona aumentano di 38 dispositivi elettronici, e raggiungono le 170 unità. Quasi metà, 80 per la precisione, nel solo comune capofila di Lonigo, dove ha sede il comando degli ex vigili urbani.

Tutto ciò grazie a un investimento da 140 mila euro deciso dalle amministrazioni locali coinvolte, unite nell’intento di aumentare la percezione del livello di sicurezza dei cittadini e di contrastare il proliferare di episodi di cronaca, in particolare nella più popolosa cittadina leonicena.

L’allargamento della rete di videosorveglianza nei 4 comuni consorziati corrisponde a un nuovo importante step, rimpinguando le postazioni di ripresa dopo l’ok dai rispettivi “posti di comando”. Per quanto riguarda la giunta comunale di Lonigo, dopo l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, il piano di ulteriore implementazione dei punti di videosorveglianza sul territorio è stato accolto, facendo partire l’iter per attingere al bando della Regione Veneto dedicato proprio al finanziamento di misure in materia di sicurezza urbana e Polizia Locale.

Il piano prevede l’aumento complessivo di 38 telecamere, di queste 17 nel territorio leoniceno che aumenta la dotazione da 63 a 80 punti di osservazione in digitale. I 17 nuovi occhi elettronici in territorio leoniceno saranno così distribuiti: due ciascuno per la rotatoria di piazza IV Novembre, il parco di piazza XXV Aprile, la strada provinciale “S. Feliciano” in via Preon all’incrocio con via Mortise, le piazza Garibaldi e piazza Matteotti; una telecamera, invece, puntata sulla stazione ferroviaria in via Trassegno, in via Ognibene all’incrocio con via Rossi, in piazza XX Settembre e in via Macello; infine tre saranno collocate nel tratto tra viale Vittoria e via Vicenza.

La spesa complessiva stanziata per la rete di videocontrollo nei quattro comuni consorziati, per la quale è stata fatta richiesta di contributo regionale, ammonta a 140 mila euro. Oltre un terzo dei quali per il solo comune di Lonigo. “Esprimo il mio compiacimento per questo ulteriore potenziamento delle telecamere per la videosorveglianza – ha dichiarato il sindaco Luca Restello -. Al nostro insediamento siamo partiti da una sola telecamera funzionante e ora la città, con questo nuovo sviluppo del sistema, ne conterà ben 80. È un risultato importante per la prevenzione e la repressione di tutte le attività illecite che prima di noi erano tollerate. Un risultato conforme alle nostre linee programmatiche”.