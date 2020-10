Coronavirus, in Italia 26.831 nuovi casi e 217 decessi. Vertice tra Boccia, Arcuri e regioni

(ieri erano stati 24.991).(ieri erano state 205).(circa 2.500 più di ieri). In aumento progressivo i decessi, 217 contro i 205 di ieri, i 221 di martedì 221 e i 141 di lunedì, per un totale di 38.122 vittime dall'inizio.

Il contagio non arretra. I posti letto occupati nei reparti Covid sono 983 in più di ieri e altri 115 posti letto occupati in terapia intensiva. La Lombardia fa segnare per il secondo giorno consecutivo oltre 7mila casi accertati, quasi la metà in provincia di Milano. Nella regione più colpita dal coronavirus, si contano 7.339 positività (29,1% dei casi testati), crescono le persone in terapia intensiva (+53) e quelle ricoverate (+283). I morti sono 57. Difficile anche la situazione in Campania, dove i contagi inseriti nel dato regionale odierno sono 3.103 (29,66% dei casi testati).

Nel pomeriggio intanto vertice, in videoconferenza, tra Regioni, ministro delle Autonomie Francesco Boccia e commissario all’emergenza Domenico Arcuri per fare il punto sugli strumenti disponibili per fronteggiare la seconda ondata di coronavirus.

Il ministro Boccia ha chiesto di mettere fine alle polemiche e di lavorare "tutti", con il “massimo impegno” per chi è in ospedale e per chi è malato, ribadendo che l'esecutivo è “sempre al fianco delle Regioni per ogni necessità e continua senza sosta” a supportarle per il “rafforzamento delle reti sanitarie territoriali“.