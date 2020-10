Covid-19, quasi 200 i ricoverati in sei ospedali del Vicentino. Due giorni fa erano 50 in meno

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La provincia di Vicenza si avvicina a quota 200 ricoveri di persone positive al virus Sars-Cov-2.

La conferma viene dai dati odierni delle due Ulss, che fissando la fotografia alle 16 di questo pomeriggio e segnano quota 196 ricoverati in sei ospedali della provincia: Vicenza, Santorso, Bassano, Valdagno, Noventa e Marostica.

Di questi, 27 sono in terapia intensiva. 1032 i tamponi positivi di oggi e due i decessi, presso l’Ulss 8. Fra le otto di questa mattina e le 17 del pomeriggio, sono stati 5 i nuovi ricoveri.

La situazione Veneta

Sono 2.537 i nuovi casi di contagio in Veneto nelle ultime 24 ore secondo il bollettino delle 17 diffuso dalla Regione. Undici le vittime. Le province più colpite sono Padova (+619) e Treviso (+618), seguite da Vicenza (+475). Il dato complessivo dei contati dall’inizio della pandemia è ora di 52.309, mentre i decessi sono 2.381. Cresce ancora la pressione sugli ospedali rispetti a questa mattina: sono 876 i pazienti ricoverati in area non critica e 112 quelli in terapia intensiva. Domani, come già preannunciato dal governatore Zaia, saranno quasi sicuramente attivati i 10 Covid Center che, secondo il piano di Sanità della Regione, scattano al superamento dei 900 ricoverati.