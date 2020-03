Coronavirus, isolato il genoma: permette di seguirne l’evoluzione. Roma, 12 nuovi casi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Buone notizie dal fronte coronavirus. L’Istituto superiore di sanità e il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare Celio di Roma hanno sequenziato gli interi genomi del virus SarS-Cov-2 isolati dal paziente cinese e dal paziente uno di Codogno. Presto sarà disponibile anche la sequenza di un paziente veneto. Il sequenziamento, comunica l’Iss, ha implicazioni importanti: permette di conoscere l’intero codice genetico del virus e di seguirne i cambiamenti nel tempo e nello spazio. Ciò è utile per conoscere e seguire i focolai e per investigare la struttura del virus stesso.

In Italia sono 12 al momento i casi positivi di Coronavirus accertati tra Roma e Provincia. Dagli ultimi dati dello Spallanzani si contano 7 ricoverati: la coppia di cinesi ormai negativizzata, un poliziotto ricoverato ieri, la famiglia di Fiumicino e un ultimo caso con un link epidemiologico veneto. A questo vanno aggiunti il nucleo familiare del poliziotto ricoverato,tutti positivi e in sorveglianza sanitaria a casa, e un vigile del fuoco positivo al test e in sorveglianza nella caserma di Capannelle. Un paziente sardo è risultato positivo: si tratta del primo caso nell’isola. Prima vittima del Coronavirus nelle Marche. Si tratta di un “anziano di 88 anni con patologie pregresse, deceduto questa mattina all’ospedale Santa Croce di Fano. Era stato ricoverato il 24 febbraio con febbre alta e difficoltà respiratorie ed era risultato positivo al tampone. Negativi i 40 casi esaminati in Basilicata.

A livello mondiale, ripercussioni dell’epidemia nello sport. l Gran premio di motociclismo della Thailandia in programma il 22 marzo è stato rinviato a causa dell’epidemia di coronavirus, ha annunciato il vicepremier thailandese Anutin Charnvirakul. L’annuncio arriva il giorno dopo la cancellazione del Gp del del Qatar, prima gara della stagione, che si sarebbe svolta l’8 marzo. Diversi altri eventi motoristici sono già stati annullati o rinviati a causa del Covid-19, tra cui il Gp di Cina di Formula 1 in programma per il 19 aprile a Shanghai e un evento di campionato di Formula E in programma per il 21 marzo a Sanya, sull’isola cinese di Hainan.