Un successo la missione nello Spazio tutta al femminile. Tra le “astronaute” anche Katy Perry

Si è conclusa – con successo – la storica missione nello Spazio del primo equipaggio tutto al femminile dai tempi del volo spaziale in solitaria di Valentina Tereshkova del 1963. A bordo della la navetta New Shepard, dell’azienda Blue Origine di Jeff Bezos, c’erano la pop star Katy Perry, la scrittrice Lauren Sanchez (fidanzata di Bezos), le scienziate Aisha Bowe e Amanda Nguyen, la giornalista Gayle King e la produttrice cinematografica Kerianne Flynn. Le donne sono partite dalla base della Blue Origin nel Texas occidentale alle 15.30 ora italiana. La navetta è stata spinta da un razzo poco oltre la linea di Kármán, cioè la linea immaginaria che rappresenta il confine tra l’atmosfera terrestre e lo spazio esterno. Una volta raggiunto questo limite, le donne a bordo hanno potuto sperimentare l’assenza di peso per poi tornare a terra pochi minuti dopo.

La missione, in tutto, è durata appena 11 minuti. Il tempo necessario per superare appunto la linea di Kármán a 106 chilometri di altitudine e vivere per qualche minuto l’assenza di gravità. Tre minuti dopo il decollo, la capsula si è separata dal razzo, che è tornata a terra. La navicella invece ha proseguito il viaggio fino a raggiungere l’altitudine stabilita. Al quarto minuto di volo le passeggere si sono slacciate le cinture per fluttuare in assenza di peso vivendo circa tre minuti di microgravità. Secondo i programmi, poi, la capsula è rientrata sulla Terra con un atterraggio assistito da un paracadute, vicino al sito di lancio nel deserto del Texas occidentale.

Positive le reazioni dopo il lancio. A cominciare da quella di Jeff Bezos che ha aperto il portello della capsula per far uscire le sei turiste spaziali rientrate sulla Terra. La prima è stata la fidanzata Lauren Sanchez, che lo ha abbracciato e ha subito chiesto di vedere i figli. Visibilmente commossa per il volo, ha spiegato di aver visto una Luna spettacolare e di aver percepito la Terra così “calma e viva”.

La seconda a uscire dalla capsula è stata la cantante Katy Perry, che durante il volo ha intonato What a wonderful world di Louis Armstrong. Perry si è commossa parlando della figlia e ha affermato che il volo nello Spazio è stata la più bella esperienza della sua vita dopo quella della maternità. Lanciando il suo prossimo tour, ha anche affermato di voler scrivere una canzone sulla sua esperienza. Come lei, anche la presentatrice Gayle King ha baciato la Terra non appena uscita dalla capsula, ricordando di aver accettato la sfida dello spazio nonostante la paura di volare.