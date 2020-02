Coronavirus, nuovi contagi in Italia e in Europa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I contagiati da coronavirus in Italia sono 424. Oltre a Marche e Puglia c’è un caso anche in Abbruzzo: sarebbe un turista proveniente dalla Bassa Brianza. Salgono a 98 le persone positive al coronavirus in Veneto. Non avrebbe più febbre e al momento sarebbe asintomatico invece il 33enne di Torricella (Taranto) risultato positivo.

E’ in corso dalle 9 nella sede della Prefettura di Milano una riunione di tutti i prefetti della Lombardia per fare il punto sulla situazione del Coronavirus in Regione. Alla riunione partecipa anche l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, mentre il presidente Attilio Fontana e alcuni suoi collaboratori non saranno presenti perché in isolamento prudenziale dato che una collaboratrice del governatore è risultata positiva al tampone.

Si allargano i contagi in Europa: Le autorità della Danimarca hanno annunciato oggi il primo caso accertato di coronavirus: si tratta di un uomo che era rientrato dall’Italia con la sua famiglia il 24 febbraio dopo aver trascorso una vacanza presso una località sciistica in Lombardia. Primo caso di coronavirus anche in Romania ed Estonia. Confermato un secondo caso di coronavirus in Svizzera, un informatico di 28 anni residente a Ginevra, da poco tornato da Milano.

E’ iniziato lo sbarco dell’equipaggio della nave da crociera “Diamond Princess”, attraccata da inizio febbraio a Yokohama in Giappone e che ha registrato un vero e proprio focolaio dell’epidemia. Sulla nave oltre 700 persone sono state trovare positive al virus e quattro sono morte. Il Messico ha intanto autorizzato la nave da crociera italiana Msc, che era stata respinta dalla Giamaica e dalle Isole Cayman, ad attraccare a Cozumel.

I contagi registrati ieri all’estero, ha annunciato l’Oms, hanno superato per la prima volta quelli in Cina, ai minimi da gennaio, che ha intanto registrato nella sola giornata di ieri 433 nuovi casi di infezione e 29 nuovi decessi. La Corea del Sud ha invece riportato 334 nuovi contagi.