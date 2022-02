Covid: 77.029 positivi, 229 decessi. Figliolo: “Contagi e ricoveri sono in calo ma che il virus circola”

Secondo i dati diffusi dal ministero della salute nelle ultime 24 ore sono stati registrati, mentre continua la discesa dei ricoveri: 117 in meno nei reparti ordinari. Tornano a salire le terapie intensive (+20). Il tasso di positività si mantiene stabile all'11,2%, mentre i guariti odierni sono 134.009. Nel dettaglio, sono 1.431 i pazienti in terapia intensiva, mentre sono 18.498 i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari. Gli attualmente positivi raggiungono quota 2.073.248 (-55.295 sul giorno precedente).

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 360 mila dosi di vaccino, per un totale di 130,6 milioni. Nell'ultima settimana sono state inoculate in media 381 mila dosi al giorno. A questo ritmo l'80% degli over 5 sarà vaccinato con terza dose tra un mese e dieci giorni.

Il commissario all'emergenza, Francesco Figliuolo, dal canto suo precisa che i contagi e ricoveri sono in calo ma che il virus circola. “L'attenzione – aggiunge – resti alta, si entra in una fase più favorevole, in cui le risorse sanitarie potranno essere ribilanciate verso la cura delle patologie gravi e la prevenzione. Senza l'accelerazione sul booster – sottolinea ancora il generale – ci sarebbero state ben altre conseguenze, anche sull'economia. Una quarta dose come le precedenti per ora non è prevista”.

Per la prima volta da un gruppo di ricerca italiano è emerso il meccanismo all'origine delle polmoniti bilaterali da Covid-19. In pratica le particelle di grasso generate dalla distruzione delle cellule adipose si accumulano nel tessuto dei polmoni, dove formano membrane che rivestono gli alveoli, provocando gravi problemi respiratori. Lo studio è stato pubblicato sull'International Journal of Obesity.