Covid: da lunedì potrebbe decadere l’obbligo di mascherine all’aperto

, tra cui quello di indossare le mascherine all’aperto, misura adottata per contenere l’ondata di contagi provocata dalla variante Omicron. Tuttavia una proroga potrebbe essere nell’aria, tanto che l’argomento sarà all’ordine del giorno al Consiglio dei ministri, dove verrà valutata anche la questione delle regole in merito alla quarantena nelle scuole.

Ma sono diverse le scadenze previste per la settimana ormai alle porte. Da martedì infatti, in assenza di proroga, potrebbero tornare a riaprire le sale da ballo e si potrà tornare a organizzare feste e concerti in piazza. le limitazioni erano scattate a ridosso dei festeggiamenti di Capodanno, per il timore che party e veglioni, avrebbero potuto innescare una raffica di contagi. Anche in questo caso, come per le mascherine, non è improbabile che il governo proroghi i provvedimenti ancora per un paio di mesi, fino al 31 marzo quando scadrà anche lo stato d’emergenza.

Sul fronte scuola. La semplificazione chiesta a gran voce da dirigenti e presidenti delle Regioni, e sostenuta dal governo, è già partita con le misure inserite nel decreto bollette. Da sabato, infatti, chi ha il Super Green pass può rientrare dall’autosorveglianza senza dover fare il tampone, mentre i test saranno gratuiti anche alle elementari, con le famiglie che potranno rivolgersi ai pediatri. Un altro provvedimento che potrebbe arrivare dal prossimo Cdm, è anche l’allineamento delle regole tra elementari e superiori, grazie all’andamento sempre più in crescita della campagna vaccinale tra i più piccoli.

Fasce di colore. Qui i dubbi si infittiscono. Attualmente chi ha il Super Green pass avrà accesso ad ogni attività in tutte le zone tranne che in quella rossa, ma resta aperta la discussione su cosa sarà invece possibile fare in quest’ultima.