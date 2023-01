Covid in Cina: i pareri discordanti degli esperti sulle sottovarianti

La Cina infatti si sta preparando ai festeggiamenti del Capodanno lunare, ricorrenza molto popolare nel Paese asiatico, che quest’anno si celebra il 22 gennaio. Si prevedono grandi spostamenti sul territorio.

Anche Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, non concorda con il pensiero di Hans Kluge, direttore dell’Oms Europa: “Io non so chi sia Hans Kluge ma sbaglia di grosso. Basta guardare i numeri della Cina e non ci vuole un genio per capire che la situazione è molto difficile. Ora se diventerà un problema per l’Europa non lo so ma essere così sicuri come afferma l’Oms Europa stride un po’. Erano gli stessi che un anno fa ci riprendevano perché volevamo togliere le mascherine. Sono ridicoli, la credibilità dell’Oms Europa insieme agli Ecdc è ai minimi termini. Io non so se dobbiamo essere preoccupati per l’Italia ma in Cina non c’è una buona situazione e non si può avere certezza che non ci sarà impatto significativo su altri Paesi”.