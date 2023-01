Sicuri sulla neve: il 15 gennaio appuntamento formativo con Soccorso alpino e Cai

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Domenica 15 gennaio torna in tutta Italia e anche in Veneto la giornata per la prevenzione degli incidenti in montagna durante la stagione invernale, organizzati dal Soccorso alpino e speleologico.

Vivere la montagna in ragionevole sicurezza durante l’inverno, consapevoli dei rischi e delle opportunità che questo ambiente offre sono infatti gli obiettivi dell’iniziativa “Sicuri con la Neve”, la tradizionale giornata organizzata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in collaborazione con il Club Alpino Italiano per diffondere la sicurezza e la prevenzione del rischio nell’ambiente montano durante la stagione invernale.

Due gli appuntamenti organizzati in regione e quest’anno gli appuntamenti e gli incontri con il pubblico si terranno in presenza. Tanti gli argomenti che verranno approfonditi: dall’utilizzo del dispositivo Artva, sonda e pala (veri salvavita in caso di valanga e da quest’anno obbligatori per legge nelle attività sportive effettuate ove ci sia un rischio di slavina) alle buone pratiche per affrontare i pendii innevati, lo scialpinismo, le lunghe escursioni invernali, il rischio ipotermia, fino alle tecnologie utili alla sicurezza.

Gli incontri vedranno come formatori proprio gli uomini e le donne del Soccorso Alpino, affiancati dagli istruttori del Cai e dalle guide alpine.

Uno dei due appuntamenti si terrà il Cadore, l’altro, sempre il 15 gennaio, è organizzato invece dal Soccorso alpino di Arsiero presso gli Impianti di risalita di Monte Coston/Fiorentini, dalle 8.30 alle 15.30. Gli argomenti dell’appuntamento: autosoccorso con Artva, pala e sonda, elementi di primo soccorso sanitario, tecniche di soccorso organizzato. L’incontro è organizzato in collaborazione con il Cai Sezione di Thiene Sottosezione Arsiero e le Scuole di Alpinismo del Cai di Thiene e Schio. Info: Mirco Paoletto 347-7705805, arsiero@cnsas.veneto.it.