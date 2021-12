Covid in Italia: 28.064 nuovi casi e altri 123 morti

Consueto bollettino giornaliero sull’andamento del coronavirus in Italia. Il ministero della Salute ha reso noto che nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 28.064 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 697.740 tamponi; ieri erano stati 28.632 su 669.160 test. Purtroppo si contano anche altri 123 morti. I dimessi e i guariti sono 12.430. Aumentano gli ingressi in terapia intensiva (+30) e i ricoveri nei reparti Covid (+56). Il tasso di positività si attesta al 4% (era 4,1%).

Altri numeri. Sono 347.472 gli attualmente positivi al Covid in Italia, sempre secondo i dati del ministero della Salute; ovvero, 15.504 in più rispetto al giorno precedente. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.364.852, i morti 135.544. I dimessi e i guariti sono invece 4.881.836, con un incremento di 12.430 in 24 ore.

Cabina di regia prima delle festività natalizie. Alla luce della crescente emergenza, all’antivigilia di Natale, giovedì 23 dicembre, a Palazzo Chigi si terrà la riunione della cabina di regia sul Covid presieduta dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. E’ quanto riferisce una nota del governo. Dunque, l’esecutivo farà il punto sull’evoluzione dei contagi nel nostro Paese soprattutto in relazione alla diffusione della variante Omicron.

La segnalazione dell’Istituto superiore di sanità. Si apprende che il tasso di mortalità per Covid tra gli over 80 non vaccinati è circa otto volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo entro i 150 giorni e 45 volte più alto rispetto ai vaccinati anche la terza dose. Il rapporto evidenzia inoltre che a 150 giorni dal completamento del ciclo l’efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, in forma sintomatica e asintomatica, scende dal 73% a 35%.