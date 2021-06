Da oggi l’Italia in zona bianca, via la mascherina all’aperto. Unica eccezione la Campania

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Da oggi tutta l’Italia sarà di colore bianco: anche la Valle d’Aosta abbandona infatti la zona gialla. Un cambiamento importante che si accompagna alla possibilità di togliere la mascherina all’aperto. Resta comunque l’obbligo di mettere il dispositivo di protezione quando ci si trova in luoghi affollati e quando non si riesce a garantire il giusto distanziamento sociale.

L’unica eccezione sembra essere quella della Campania, dove il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha firmato un’ordinanza che prevede che fino al 31 luglio l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine anche all’esterno, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti.

Bisognerà comunque ancora indossare la mascherina all’interno di locali, negozi e centri commerciali. Per bar e ristoranti, come già accade tutt’ora, sarà possibile scoprire naso e bocca solo quando ci si trova seduti al tavolo. Obbligatoria ancora nei musei, cinema e teatri al chiuso, negli eventi all’aperto invece quando c’è il rischio di creare assembramento. Resta obbligatoria su tutti i mezzi pubblici, compresi i viaggi in treno e in aereo.