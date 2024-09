Donna scomparsa nel trevigiano, c’è una lettera di addio. Con lei anche la figlia

Allarme ed apprensione a Treviso.di loro non si hanno più notizie dal 13 settembre, e sono in corso le ricerche. La scomparsa è stata segnalata dal compagno della 45enne, da cui la donna si stava separando. Motivo di preoccupazione: la donna ha lasciato a casa il cellulare, il portafoglio con i documenti. C’era anche una lettera di addio.

E’ stata intanto la vettura con la quale la donna si è allontanata, ma all’interno non ci sono tracce significative. Era vicino ad un ponte, in un parcheggio al confine dell’abitato di Covolo di Pederobba, sempre nel trevigiano. Dopo il ritrovamento della vettura, sottolinea l’assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin, “le ricerche di madre e figlia si concentreranno nella zona”.

L’allarme è scattato quando il compagno venerdì ha raggiunto l’abitazione della 45enne per prendere la figlia, non ha trovato né la piccola né la madre. La donna, nella lettera d’addio ritrovata dall’uomo, annuncia l’intenzione di togliersi la vita. Secondo una ricostruzione, da tempo la 45enne viveva una situazione di disagio psicologico, accentuata dalla circostanza che era in corso la separazione dal compagno.

Le ricerche sono in corso anche grazie all’acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. La prefettura di Treviso si è affrettata a diramare un avviso a chiunque le vedesse e ad attivare il protocollo per la ricerca delle persone scomparse. Per tutta la giornata hanno scandagliato l’area da cui si sarebbe allontanata Susanna gli uomini della Protezione civile, dei vigili del fuoco, dei volontari e della polizia.